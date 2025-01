Os rins são dois órgãos em formato de feijão que produzem urina. Eles têm, aproximadamente, o tamanho do punho e ficam na parte de trás do abdômen, perto da coluna. Os rins equilibram os níveis de água e minerais no sangue e filtram produtos de degradação, removendo-os do sangue.

O que é insuficiência renal aguda? Um problema agudo é um que acabou de começar e, provavelmente, não irá durar por muito tempo. Portanto, insuficiência renal aguda é quando os dois rins param de funcionar de repente ou por alguns dias ou semanas. Se os rins ficarem sem funcionar por muito tempo, isso significa uma doença renal crônica. Agora os médicos usam o termo "lesão renal aguda" para se referir à insuficiência renal aguda. Contudo, insuficiência renal ainda é o termo mais conhecido. Lesão de apenas um rim não causa maiores problemas desde que o outro rim funcione. Os dois rins precisam parar de funcionar para causar problemas sérios

É possível ter inchaço dos pés, tornozelos ou face, ficar enjoado e cansado, sentir coceira pelo corpo, dificuldade para respirar, ou urinar com menor frequência

A lesão renal aguda pode causar problemas sérios, como a insuficiência cardíaca

Pode ser necessário receber diálise renal O trato urinário

O que causa insuficiência renal aguda? Insuficiência renal aguda pode ser causada por: Não ter sangue suficiente chegando aos rins

Alguma coisa que bloqueie a drenagem de urina dos rins

Certas doenças renais

Certos medicamentos e venenos Os rins precisam de muito sangue. Os rins podem não receber sangue suficiente se a pessoa tiver uma hemorragia importante, ficar muito desidratada ou se o coração não estiver bombeando sangue suficiente. Se um câncer ou cálculo renal bloquear o fluxo de urina, ocorrerá o acúmulo de pressão no rim. Se a pressão permanecer alta por muito tempo, os rins serão danificados. Muitos medicamentos e outras substâncias podem danificar os rins, por exemplo: Alguns antibióticos

Agentes de contraste usados para certas radiografias Agentes de contraste são líquidos administrados na veia para facilitar a visualização de vasos e órgãos na radiografia. Os médicos frequentemente não encontram a causa da insuficiência renal aguda de uma pessoa.

Quais são os sintomas de insuficiência renal aguda? Os sintomas podem depender: Do grau de lesão do rim

Do que causou a insuficiência renal aguda

Da velocidade em que os problemas renais estão piorando Inicialmente, a pessoa pode apresentar, entre outros, os seguintes sintomas: Ganho de peso

Inchaço nos pés e tornozelos

Inchaço no rosto e nas mãos

Urinar menos ou não urinar. A maioria dos adultos urina entre 700 ml e dois litros por dia Sintomas tardios: Enjoo, cansaço e inapetência

Dificuldade de concentração

Coceira ou erupção cutânea A pessoa também pode ter sintomas do problema que causou a falência do rim.

Como os médicos sabem se tenho insuficiência renal aguda? Seu médico fará: Exames de sangue para verificar se produtos de degradação estão se acumulando no seu corpo

Exames de urina

Exames de imagem, como ultrassom ou TC (tomografia computadorizada)