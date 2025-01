Os rins são dois órgãos em formato de feijão que produzem urina. Eles têm, aproximadamente, o tamanho do punho e ficam na parte de trás do abdômen, perto da coluna. Os rins equilibram os níveis de água e minerais no sangue e filtram produtos de degradação, removendo-os do sangue.

O que é uma doença renal crônica? Uma doença crônica é uma que começa lentamente e dura por muito tempo. Portanto, a doença renal crônica é quando os rins perdem a capacidade e filtrar (limpar) o sangue, remover produtos de degradação e produzir urina. Os rins param de funcionar durante um período de vários meses ou anos. Se os rins pararem de repente, trata-se de insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda que não desaparece pode se tornar uma doença renal crônica. Insuficiência renal crônica é o que os médicos costumavam chamar doença renal crônica. Eles usaram esse termo para que as pessoas não confundissem essa doença com outras doenças renais de longo prazo que não fazem o rim parar de funcionar. Diabetes e pressão arterial alta (hipertensão) são causas comuns de doença renal crônica que podem resultar em insuficiência renal

Os sintomas começam lentamente e podem incluir urinar à noite, cansaço, enjoo, coceira e câimbras musculares

Posteriormente, a pessoa pode parar de urinar e desenvolver confusão mental e dificuldade para respirar

Os médicos diagnosticam doença renal crônica fazendo exames de sangue e de urina

É preciso seguir uma dieta especial, tomar medicamentos e, frequentemente, diálise (usar uma máquina para remover os produtos de degradação e excesso de água do sangue)

Algumas vezes os médicos podem fazer um transplante renal, que é uma cirurgia para dar à pessoa um rim novo

Doença renal crônica pode causar morte se a pessoa não for tratada O trato urinário

Quais são as complicações da doença renal crônica? A doença renal crônica pode causar muitos problemas: Hipertensão arterial

Insuficiência cardíaca

Contagem de células sanguíneas baixa (anemia)

Lesão nervosa, sensação de formigamento e diminuição da sensibilidade

Ossos fracos

O que causa a doença renal crônica? Diabetes

Hipertensão arterial

Insuficiência renal aguda, que é quando pelo menos um dos rins para de funcionar durante um curto período de tempo e depois não responde ao tratamento

Bloqueio da urina

Algumas doenças que fazem com que o sistema imunológico ataque os próprios tecidos da pessoa

Quais são os sintomas da doença renal crônica? Os sintomas dependem da gravidade da doença renal. Sintomas de doença renal leve: Necessidade de urinar várias vezes durante a noite Sintomas de problemas renais moderados: Cansaço, fraqueza, confusão mental e estado de alerta reduzido

Menos fome

Falta de ar

Enjoo

Um gosto ruim na boca Com problemas renais graves também se pode ter: Fraqueza muscular, espasmos, câimbras e dor

Não ser capaz de sentir coisas em certas partes do corpo

Síndrome das pernas inquietas, que é quando você sente dor ou outras sensações ruins nas pernas, geralmente à noite, que fazem com que você precise movê-las

Dificuldade de raciocínio, confusão e convulsões

Falta de ar grave

Às vezes, um pó branco que fica na pele depois de suar

Coceira em todo o corpo

Como os médicos sabem se eu tenho doença renal crônica? Seu médico fará: Exames de sangue para medir o acúmulo de produtos de degradação no sangue

Exames de urina

Ultrassonografia para examinar seus rins

Às vezes, colher um pequeno pedaço do seu rim para examinar sob um microscópio (biópsia)