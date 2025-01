A doença renal policística (DRP) é um distúrbio no qual muitos cistos (sacos cheios de fluido) se formam nos dois rins. Seus rins ficam maiores e não funcionam direito.

A DRP é hereditária

Você pode sentir dor do lado, ter sangue na urina, hipertensão arterial ou cólicas causadas por cálculos renais

Os sintomas geralmente começam quando as pessoas têm 20 e poucos anos de idade, embora algumas pessoas com DRP não apresentem sintomas ou apresentem sintomas leves que não conseguem perceber

Os médicos podem tratar alguns dos problemas causados pela DRP, mas não conseguem impedir a formação dos cistos

Mais de metade das pessoas com DRP acabam por desenvolver insuficiência renal e precisarão de diálise ou transplante renal em algum momento da vida

Com a DRP, você também pode ter cistos em outros órgãos, como no fígado e no pâncreas.

Doença renal policística