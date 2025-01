Revisado/Corrigido: out. 2023

Os rins são dois órgãos com formato de feijão que produzem urina, equilibram os níveis de água e minerais no corpo e filtram produtos de degradação, removendo-os do sangue.

O trato urinário

O que é trombose venosa renal? Trombose venosa renal é um coágulo de sangue na veia renal, a principal veia encarregada de transportar o sangue saindo do rim. A trombose venosa renal pode causar lesão renal

Um ou ambos os rins podem ser afetados

Os sintomas incluem dor no tórax, costas e quadris, e urinar menos

Os médicos receitam medicamentos para dissolver esse coágulo

Quais são os sintomas de trombose venosa renal? Em geral, você não tem sintomas a menos que desenvolva insuficiência renal. Os sintomas de insuficiência renal incluem: Sensação de fraqueza e cansaço

Enjoo

Sentir menos fome do que de costume

Prurido

Sentir sonolência ou confusão mental Se a trombose tiver sido causada por um aumento geral na coagulação do sangue, você pode ter sintomas de coágulos de sangue em outros órgãos, como nos exemplos a seguir: Pulmões: Dor torácica e falta de ar

Cérebro: Sintomas de um AVC, como fraqueza e confusão

Pernas: Inchaço e dor na perna

Como os médicos sabem se eu tenho a trombose venosa renal? Para saber se você tem trombose venosa renal, os médicos podem solicitar: Angiografia por ressonância magnética (um tipo de RM que foca nos vasos sanguíneos)

Angiografia por tomografia computadorizada (um tipo de TC que foca nos vasos sanguíneos)

Ultrassom Os médicos também pedem exames de sangue e urina para procurar por sinais de lesão renal e outras causas de trombose.