Revisado/Corrigido: out. 2023

Os rins são dois órgãos com formato de feijão que produzem urina, equilibram os níveis de água e minerais no corpo e filtram produtos de degradação, removendo-os do sangue.

O trato urinário

O que é nefrosclerose arteriolar hipertensiva benigna? Hipertensão é pressão arterial alta, arteríolas são pequenas artérias, “nefro” se refere a rins e “esclerose” é cicatrização ou lesão. A nefrosclerose arteriolar hipertensiva benigna é uma lesão renal causada por ter pressão arterial alta por um longo período. A lesão renal geralmente piora lentamente e pode causar doença renal crônica grave

É mais comum quando sua pressão arterial tem estado alta por um longo período

A lesão renal é normalmente descoberta em um exame de sangue

Em geral, você não tem sintomas até que desenvolva insuficiência renal

Os médicos tentam controlar a hipertensão com medicamentos

Você pode precisar de diálise (uma máquina filtra o sangue quando os rins não conseguem fazê-lo)

O que causa a lesão renal hipertensiva? Ter hipertensão arterial durante um longo período exerce tensão sobre os vasos sanguíneos. Essa tensão acaba danificando os vasos sanguíneos de modo que o sangue não flua bem por eles. Se o fluxo de sangue para um órgão estiver ruim, o órgão pode ser danificado. Seu risco de lesão renal secundária à hipertensão arterial é maior se: Sua pressão arterial não estiver bem controlada

Você tem hipertensão arterial há muito tempo

Quais são os sintomas de lesão renal hipertensiva? Em geral, você não tem sintomas a menos que desenvolva insuficiência renal. Os sintomas de insuficiência renal incluem: Sensação de fraqueza e cansaço

Enjoo

Sentir menos fome do que de costume

Prurido

Sentir sonolência ou confusão mental

Como os médicos sabem se eu tenho lesão renal hipertensiva? Os médicos suspeitam de doença renal se você tiver hipertensão arterial há muito tempo e exames de sangue de rotina mostrarem que seus rins não estão funcionando normalmente. Para verificar se há outras causas de doença renal, eles podem fazer: Exames de sangue e urina

Ultrassonografia dos rins