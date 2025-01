Revisado/Corrigido: out. 2023

Os rins são dois órgãos com formato de feijão que produzem urina, equilibram os níveis de água e minerais no corpo e filtram produtos de degradação, removendo-os do sangue.

O trato urinário

O que é necrose cortical dos rins? Necrose cortical dos rins é a morte do tecido na camada externa (córtex) de um ou ambos os rins. Necrose cortical é causada pelo bloqueio de vasos sanguíneos que levam sangue para os rins. A necrose cortical acontece quando algo interfere no fluxo de sangue para os rins

Ela é frequentemente causada por um problema de saúde grave que causa uma grande queda na pressão arterial

A necrose cortical faz com que os rins parem de trabalhar (insuficiência renal)

Você urina menos, apresenta urina escura, febre e dor na parte inferior das costas

Os médicos tratam o problema de saúde responsável pela necrose cortical dos rins e podem administrar líquidos e antibióticos

Quais são os sintomas da necrose cortical dos rins? Em geral, você não tem sintomas a menos que desenvolva insuficiência renal. Os sintomas de insuficiência renal incluem: Sensação de fraqueza e cansaço

Enjoo

Sentir menos fome do que de costume

Prurido

Sentir sonolência ou confusão mental

Como os médicos sabem se eu tenho necrose cortical dos rins? Os médicos suspeitam de necrose cortical se você tiver um dos quadros clínicos que podem causar essa doença e exames de sangue de rotina mostrarem que seus rins não estão funcionando normalmente. Para terem certeza, eles poderão solicitar: Angiografia por tomografia computadorizada (ATC) — um tipo de TC que foca nos seus principais vasos sanguíneos