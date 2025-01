Revisado/Corrigido: out. 2023

Os rins são dois órgãos com formato de feijão que produzem urina, equilibram os níveis de água e minerais no corpo e filtram produtos de degradação, removendo-os do sangue.

O que é a doença renal ateroembólica? A doença renal ateroembólica ocorre quando pequenos fragmentos de matéria gordurosa dura nas artérias se soltam e bloqueiam as pequenas artérias que fornecem sangue para os rins. Aqueles fragmentos soltos de matéria gordurosa dura são chamados êmbolos. A doença renal ateroembólica pode afetar um ou os dois rins

Se ambos os rins estiverem gravemente afetados, você pode desenvolver uma insuficiência renal

É geralmente causada por cirurgia ou um procedimento médico na artéria

A insuficiência renal é detectada por um exame de sangue

Os médicos não conseguem consertar uma lesão renal, mas tentarão evitar que ela piore

Você pode precisar de diálise renal (um processo para filtrar o sangue quando seus rins não forem capazes de fazê-lo)

O que causa a doença renal ateroembólica? Quando você apresenta endurecimento das artérias (aterosclerose), suas artérias se entopem com matéria gordurosa dura. Fragmentos da matéria gordurosa podem se soltar e flutuar em seu sangue até que elas fiquem presas em um pequeno vaso sanguíneo. Se uma quantidade suficiente dessa matéria entrar nos vasos sanguíneos de um órgão, esse órgão pode falhar. A doença renal ateroembólica mais frequentemente ocorre após uma cirurgia ou procedimento envolvendo a aorta (a maior artéria em seu corpo). Os fragmentos de matéria gordurosa presos à parede da aorta podem se soltar por acidente, durante o procedimento e se deslocar para os rins. Às vezes, a matéria gordurosa se solta sozinha. A matéria gordurosa também pode bloquear vasos sanguíneos em outros órgãos abdominais, como intestino ou pâncreas.

Quais são os sintomas da doença renal ateroembólica? Em geral, você não tem sintomas a menos que desenvolva insuficiência renal. Os sintomas de insuficiência renal incluem: Sensação de fraqueza e cansaço

Enjoo

Sentir menos fome do que de costume

Prurido

Sentir sonolência ou confusão mental Raramente, uma lesão renal provoca hipertensão arterial.

Como os médicos sabem se eu tenho doença renal ateroembólica? Os médicos podem suspeitar de doença renal ateroembólica se os exames de sangue ou de urina de rotina mostrarem que seus rins não estão funcionando normalmente após uma cirurgia ou procedimento na aorta. Para terem certeza, às vezes eles fazem: Biópsia renal (retirada de um pedaço de tecido do rim para examinar ao microscópio)

