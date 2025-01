Revisado/Corrigido: out. 2023

Os rins são dois órgãos com formato de feijão que produzem urina, equilibram os níveis de água e minerais no corpo e filtram produtos de degradação, removendo-os do sangue.

O trato urinário

O que é um bloqueio das artérias renais? As artérias renais são os vasos sanguíneos que transportam sangue aos rins. Um bloqueio significa que as artérias renais tornam-se estreitadas ou obstruídas de modo que o sangue não consegue atravessar. Artérias renais podem ser bloqueadas pelo estreitamento gradual ou repentinamente por um coágulo de sangue

Um bloqueio súbito das artérias renais causa uma dor constante na parte inferior das costas ou da barriga, febre e náuseas

O bloqueio pode causar hipertensão arterial ou insuficiência renal

Os médicos tratam um bloqueio das artérias renais com medicamentos e cirurgia

O que causa um bloqueio das artérias renais? As artérias renais podem ser obstruídas quando: Um coágulo de outro lugar do corpo é transportado pelo sangue para um ou ambos os rins

Um coágulo de sangue se forma na artéria renal

O endurecimento das artérias (aterosclerose) ou outros problemas de saúde podem causar o espessamento, endurecimento e estreitamento das paredes da artéria renal Um coágulo de sangue geralmente afeta apenas um rim. O estreitamento das artérias geralmente afeta ambos os rins.

Quais são os sintomas de artérias renais bloqueadas? Um bloqueio súbito e completo pode causar: Dor constante na parte inferior das costas ou da barriga

Febre

Enjoo e vômitos O bloqueio súbito e completo geralmente afeta apenas um rim. Geralmente, o outro rim assume o trabalho de filtrar o sangue e produzir urina, e você não desenvolve insuficiência renal. Em geral, um bloqueio parcial não causa sintomas, mas pode fazer com que desenvolva: Hipertensão arterial Bloqueio parcial geralmente afeta os dois rins. Se ela durar tempo suficiente, você pode desenvolver insuficiência renal.

Como os médicos sabem se minhas artérias renais estão bloqueadas? Os médicos suspeitam de um bloqueio pelos seus sintomas. Eles podem solicitar exames de imagem do trato urinário: Uma angiografia por tomografia computadorizada (um tipo de TC que foca nos vasos sanguíneos), angiografia por ressonância magnética (um tipo de RM que foca nos vasos sanguíneos) ou ultrassonografia

Às vezes, a angiografia convencional (injetar um líquido especial chamado agente de contraste em seu vaso sanguíneo, permitindo que os médicos vejam seus vasos sanguíneos em uma radiografia) Eles também fazem exames de sangue e urina para verificar o funcionamento dos rins.