Procure um médico imediatamente se tiver incontinência urinária e sinais de alerta de lesão da medula espinhal, como:

Fraqueza nas pernas

Não ser capaz de sentir suas pernas ou ao redor dos seus genitais ou ânus

Se tiver incontinência urinária sem esses sinais de alerta, ligue para o médico. Seu médico decidirá quando deve lhe ver com base nos seus sintomas.

Algumas pessoas se sentem envergonhadas de falar com um médico sobre incontinência ou acreditam que é parte normal do envelhecimento. Mas não é. Você deve consultar um médico se a incontinência lhe incomodar, se fizer você parar de realizar suas atividades diárias ou se fizer com que evite situações sociais.