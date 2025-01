Os testículos são o par de órgãos, onde o esperma é feito. Eles ficam dentro do escroto, o saco de pele que pende atrás do pênis de um homem. Câncer testicular é o crescimento descontrolado de células do testículo.

O câncer testicular é mais comum em homens com menos de 40 anos de idade

Em geral, a pessoa apresenta um nódulo indolor no testículo ou o testículo aumenta de tamanho

A maioria dos médicos recomenda que jovens examinem seus próprios testículos a procura de nódulos uma vez por mês.

Os médicos fazem cirurgia para remover o testículo que tiver câncer e podem administrar rádio ou quimioterapia

Com o tratamento, o câncer testicular é normalmente curável

A remoção de um testículo não prejudicará o seu desejo sexual, as ereções ou capacidade de ter filhos