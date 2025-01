Os médicos podem fazer exames de triagem para ver se você tem câncer de próstata, mesmo que não tenha sintomas. Os testes de triagem incluem:

Um exame retal, em que um médico insere um dedo dentro do seu ânus para saber se a próstata está aumentada ou se tem caroços (nódulos).

Um exame de sangue para medir uma substância produzida pela sua próstata, chamada antígeno específico da próstata (PSA)

Seu nível de PSA geralmente aumenta quando você tem câncer de próstata. Mas seu PSA também pode aumentar por outras causas.

Se os médicos suspeitarem que você tem câncer de próstata, eles farão outros testes:

Ultrassom

Coletar uma amostra de tecido da próstata para examinar ao microscópio (biópsia)

Se você tiver câncer de próstata, os médicos classificarão o câncer em um grupo de pontuação de 1 a 5 (com base na pontuação de Gleason, que vai de 3 a 10). O escore se baseia no quanto as células cancerosas parecem anormais ao microscópio. Cânceres com uma pontuação de 5 são os mais agressivos e é muito provável que se espalhem. Essa pontuação ajuda você e os médicos a decidirem sobre um plano de tratamento.

Os médicos também farão uma RM (ressonância magnética), uma TC (tomografia computadorizada) ou uma PET (tomografia por emissão de pósitrons) para ajudar a determinar se o câncer de próstata se espalhou.

Se você sentir dor óssea ou os médicos acharem que o câncer pode ter se disseminado para os ossos, cérebro ou medula espinhal, os médicos farão: