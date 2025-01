Quais são os sintomas do câncer de bexiga?

O sintoma mais comum é:

Sangue na urina

Outros sintomas incluem:

Dor e ardência ao urinar

A necessidade imediata e frequente de urinar

Os sintomas do câncer de bexiga podem ser os mesmos sintomas da infecção da bexiga. As infecções da bexiga são muito mais comuns do que o câncer da bexiga, mas é possível ter os dois.