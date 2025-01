Cálculos muito pequenos não causam sintomas.

Cálculos na bexiga podem causar dor no baixo-ventre (área da barriga).

Cálculos no rim ou ureter podem causar dor lombar, geralmente na região entre as costelas e o quadril. A dor também pode atravessar o abdômen e descer entre as pernas. A dor é muito intensa e ela vem e vai.

Outros sintomas incluem:

Náuseas (enjoo) e vômitos

Urina marrom-avermelhada ou com sangue

Sentir necessidade de urinar com maior frequência

Sentir dor ou queimação ao urinar

Se o cálculo causar uma infecção, sua urina poderá estar turva ou com mau cheiro e você pode ter febre.