Quais são os sintomas do câncer de pulmão?

Os sintomas podem demorar a aparecer. Às vezes, médicos encontram um câncer de pulmão por acaso ao solicitar uma radiografia por algum outro problema.

Quando as pessoas têm sintomas de câncer de pulmão, em geral elas apresentam:

Tosse

Em geral a tosse é seca, mas pode ser produtiva. Você pode tossir expectoração com rajas de sangue. A tosse pode não ser forte, mas ela não vai embora como acontece com tosses de resfriados.

À medida que o câncer cresce, você pode ter outros sintomas como:

Falta de apetite

Perda de peso

Sensação de fraqueza e cansaço

Dor torácica

O câncer de pulmão mata com frequência, principalmente se não for encontrado no início.