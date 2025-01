Hipertensão pulmonar é pressão sanguínea alta nas artérias pulmonares. Artérias são vasos sanguíneos grandes que transportam o sangue do coração para partes do corpo. As artérias dos pulmões são chamadas artérias pulmonares.

A hipertensão pulmonar é um distúrbio incomum. É diferente da hipertensão, que consiste em pressão alta nas artérias do resto do corpo. A hipertensão é muito mais comum do que a hipertensão pulmonar.