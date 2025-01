Existem duas principais maneiras como ventiladores levam ar para os pulmões:

Através de um tubo de plástico colocado na traqueia (chamada ventilação invasiva, porque o tubo “invade” o corpo)

Através de uma máscara bem ajustada à face (chamada ventilação não invasiva)

Ventilação invasiva é usada para pessoas que necessitam de mais ajuda com a respiração. Os médicos podem inserir o tubo na traqueia através:

Da boca (mais comum)

Do nariz

Um pequeno corte na frente do pescoço (chamado traqueostomia)

Uma traqueostomia será feita se você precisar ficar no ventilador durante mais do que alguns dias. Um tubo de traqueostomia entra na traqueia por baixo da laringe. Deste modo, o tubo não empurrará as cordas vocais, o que poderia danificá-las.

Ter um tubo no nariz ou garganta é desconfortável; portanto, um medicamento será administrado na veia para lhe manter relaxado e confortável.

Ventilação não invasiva é usada, se você estiver acordado e respirando razoavelmente sozinho, mas precisa de alguma ajuda. Se você estiver inconsciente ou muito fraco, a ventilação não invasiva não funciona. Isso porque sua língua cai para trás na garganta e o ar vindo pela máscara não consegue passar para os pulmões.

Com a ventilação invasiva e não invasiva, os médicos programam o ventilador para que você receba a quantidade certa de oxigênio e o número certo de respirações. O ventilador sabe se você for capaz de respirar um pouco por si e se ajusta para apenas auxiliar sua respiração.