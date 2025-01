Embolia pulmonar pode ser difícil de diagnosticar. Seu médico irá lhe perguntar sobre seus sintomas e sobre fatores de rico que você possa ter.

Como os sintomas da embolia pulmonar podem ser os mesmos de outros tipos de distúrbios cardíacos e pulmonares, em geral os médicos começam com exames gerais como:

Radiografia do tórax

ECG (eletrocardiograma)

Medindo a concentração de oxigênio no seu sangue usando um sensor colocado na ponta do seu dedo

Se seus sintomas ou resultados dos exames sugerirem que você pode ter uma embolia pulmonar, seu médico pode:

Solicitar um exame de sangue para procurar por sinais de coagulação excessiva

Solicitar um ultrassom das pernas para procurar por coágulos de sangue

Fazer uma TC (tomografia computadorizada) do tórax depois de administrar alguns mililitros de um líquido na sua veia, que faz com que seus vasos sanguíneos fiquem mais visíveis (angiografia por TC)

Com menor frequência, seu médico pode solicitar uma cintilografia pulmonar. Em uma cintilografia pulmonar, o médico injeta uma pequena quantidade de líquido radioativo na sua veia. Em seguida o médico registra imagens do seu tórax com uma câmera que detecta radiação. A cintilografia pulmonar pode mostrar se o sangue está fluindo para todas as partes dos seus pulmões.