Os empregadores devem seguir as diretrizes referentes à limitação da quantidade de gases, poeira e vapores que produzem. Os funcionários devem seguir as diretrizes referentes a limitar a exposição aos poluentes no local de trabalho.

As pessoas, sobretudo as crianças, idosos e pessoas com distúrbios cardíacos ou pulmonares, devem limitar seu tempo fora de casa quando a qualidade do ar estiver ruim.