Os médicos tratarão o problema que estiver causando o derrame pleural. Por exemplo, se você tiver uma infecção pulmonar, você pode receber antibióticos.

Se houver apenas um pouco de líquido, os médicos podem:

Esperar para ver se o líquido desaparece espontaneamente

Se houver uma grande quantidade de líquido ou se o líquido dificultar sua respiração, os médicos podem:

Drenar o líquido usando uma agulha

Eles podem inserir a agulha ou tubo do lado do tórax entre duas costelas. Se o líquido se acumular novamente após ser drenado, às vezes eles deixam um pequeno tubo no tórax para manter a drenagem do líquido.

Se o líquido foi causado por um câncer, os médicos podem administrar um medicamento ou outra substância através do tubo (pleurodese). O medicamento irrita a pleura e causa uma cicatrização fibrótica, unindo-a para impedir o acúmulo de líquido.