Geralmente os médicos suspeitam de DPOC com base nos seus sintomas. Eles pedirão uma radiografia torácica e exames para avaliar o funcionamento dos seus pulmões (testes de função pulmonar). Os médicos podem verificar se o nível de oxigênio no seu sangue está baixo usando um sensor colocado na ponta do dedo.

Se você for jovem, nunca tiver fumado e tiver histórico familiar de DPOC, os médicos poderão solicitar outros exames: