Os pulmões são os órgãos envolvidos na respiração.

A respiração é o processo de entrada e saída do ar dos pulmões

Você obtém oxigênio quando puxa o ar para dentro (inspira) e se livra do dióxido de carbono quando empurra o ar para fora (expira)

Todas as células no seu corpo precisam de oxigênio para transformar alimentos em energia. O processo de transformar alimentos em energia cria resíduos na forma de dióxido de carbono, que deve ser liberado do corpo.

Você tem dois pulmões no peito, rodeados pela caixa torácica. O ar entra em seus pulmões através da traqueia. A traqueia se divide em vias aéreas menores, chamadas brônquios. Tal como os ramos de uma árvore, os brônquios se dividem em vias aéreas ainda menores, chamadas bronquíolos. Os bronquíolos terminam em milhões de sacos de ar minúsculos, chamados alvéolos.

As vias aéreas produzem muco que recobre seu revestimento. O muco retém poeira e germes para que não entrem nos pulmões. As vias respiratórias também são revestidas com fios minúsculos. Esses fios minúsculos empurram o muco subindo pela traqueia e, por fim, o muco é expelido pela tosse ou engolido.

Uma pequena aba, chamada epiglote, mantém a comida fora da traqueia quando você engole.