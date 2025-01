Asma é um quadro clínico no qual as passagens aéreas (vias aéreas) no seu pulmão se estreitam. Quando as vias aéreas estão estreitadas, fica difícil respirar. A respiração gera, frequentemente, um som como um guinchado chamado sibilo.

Asma ocorre em crises que vêm e vão

Exercícios, alérgenos domésticos ou poeira no ar podem desencadear crises de asma

Você sibila e sente falta de ar durante uma crise de asma

Crises de asma variam de leves a graves a potencialmente fatais

Durante uma crise de asma, você pode tomar um medicamento para abrir suas vias aéreas rapidamente

Para prevenir uma crise de asma, fique longe de coisas que desencadeiam sua asma

Algumas pessoas tomam medicamentos para ajudar a prevenir as crises