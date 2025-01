O que é apneia do sono?

Apneia do sono é quando a respiração fica lenta ou para por um curto período enquanto você está dormindo, e depois você volta a respirar.

Se você tiver apneia do sono, isso acontece todas as noites toda vez que você dorme, com frequência, várias vezes em uma hora. Você acorda parcialmente quando sua respiração para. Quando você acorda, você volta a respirar novamente. Em geral, você não se lembra de ter acordado. Contudo, isso ainda compromete uma boa noite de sono.