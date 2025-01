As causas mais comuns de dor ocular são problemas com a córnea. A córnea é a camada transparente na frente do olho. Ela é sensível a dor.

As causas mais comuns de dor ocular são:

Uma córnea arranhada ou infectada

Alguma coisa dentro do olho

Outros problemas que causam dor nos olhos incluem:

Glaucoma — pressão alta dentro do olho

Ceratite por lente de contato — um problema causado por usar lente de contato por tempo demais

Conjuntivite

Herpes zoster oftálmico — infecção por herpes zoster que afeta o olho

Infecção dentro do olho — isto é mais comum se a pessoa tiver feito uma cirurgia prévia do olho ou se tiver uma lesão no olho

Inflamação do nervo óptico (neurite óptica) — uma dor leve que piora quando a pessoa move o olho

Problemas em outras partes do corpo também podem causar dor ocular, como: