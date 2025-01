Glaucoma acontece se o fluido se acumular no olho, o que aumenta a pressão dentro dele.

Um olho saudável está cheio de líquido. Esse fluido ajuda a manter o formato adequado do olho. O fluido está sempre sendo produzido e drenado. Quando funciona corretamente, o sistema atua como a torneira e o dreno da pia. O equilíbrio entre a produção do líquido e a drenagem - entre uma torneira aberta e uma pia com bom escoamento - mantém o líquido fluindo livremente e evita que a pressão ocular aumente.

No glaucoma, o líquido se acumula porque alguma coisa bloqueia a sua via de drenagem normal.

Em muitas pessoas, a causa do acúmulo de líquido é desconhecida

Em algumas pessoas, a drenagem do fluido é bloqueada por outro problema ocular, como uma infecção ou um tumor

Você pode ter glaucoma em qualquer idade, mas é muito mais comum quando se fica mais velho.

Pessoas com alto risco de glaucoma podem ter: