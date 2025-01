Retinopatia diabética é a lesão da retina causada pelo diabetes. Pessoas com diabetes têm muito açúcar no sangue. Muito açúcar no sangue danifica os vasos sanguíneos. Pequenos vasos de sangue nos rins e olhos correm risco especial de sofrer uma lesão.

Todo mundo com diabetes tem alguma alteração na retina

Você pode ter retinopatia diabética e não saber

Se a retinopatia diabética piorar, você pode ter problemas com a visão

Os médicos tratam a retinopatia diabética grave com tratamentos a laser e injeções no olho