Os sintomas geralmente começam em um olho e se espalham para o outro. Às vezes, a infecção aparece quando a pessoa está resfriada.

Sintomas típicos incluem:

Olhos vermelhos ou rosados

Olhos irritados

Olhos lacrimejantes

Algumas vezes, o líquido saindo dos olhos é branco ou amarelo como pus. Ele pode ser mais espesso do que aguado. Pode ser que você acorde sem conseguir abrir os olhos com as pálpebras coladas. Lavar os olhos com água morna solta as pálpebras com facilidade.

Algumas vezes você também pode observar que:

A luz incomoda seus olhos

Sua visão está embaçada por causa de todo o líquido nos olhos

Se for causada por uma bactéria, é provável que:

O que sai do seu olho seja espesso, pegajoso e branco ou amarelo (pus)

As pálpebras do seu olho estejam coladas quando você acordar pela manhã

Bebês com clamídia ou gonorreia nos olhos tem: