Inicialmente, você pode usar óculos ou lentes de contato para enxergar melhor. Não há colírios ou outros medicamentos que façam a catarata desaparecer.

Em algum ponto, sua visão pode ficar ruim ao ponto de você se sentir inseguro ou incapaz de realizar suas atividades diárias. Então os médicos farão cirurgia para remover a catarata. Durante a cirurgia, os médicos substituem o cristalino do seu olho por uma lente artificial (fabricada). A cirurgia leva cerca de 30 minutos. Você pode ir para casa no mesmo dia. A cirurgia de catarata pode ser realizada em pessoas de qualquer idade e, em geral, é segura, mesmo nas pessoas com doenças cardíacas ou diabetes.

Após a cirurgia: