O estômago é o primeiro local aonde a comida chega após ter sido engolida. O estômago começa a digerir o alimento e depois o transfere para o intestino. O intestino termina o processo de digestão do alimento e então transfere os nutrientes para o organismo. A cirurgia de perda de peso faz com que tanto uma como ambas as coisas a seguir ocorram:

Faz com que o estômago fique menor para limitar a quantidade de alimento que a pessoa consegue ingerir

Evita passar por uma parte do intestino para que uma quantidade menor de alimento seja absorvida

As cirurgias de perda de peso mais comuns são:

Gastrectomia em manga: A remoção de parte do estômago de forma que o que resta é apenas um tubo pequeno e fino

Bypass gástrico: A criação uma pequena bolsa no estômago e conectá-la à parte central do intestino delgado

Banda gástrica ajustável: A colocação de uma banda no estômago para restringir o tamanho

O bypass gástrico é o tipo de cirurgia mais comum. Depois dessa cirurgia, o estômago consegue apenas armazenar uma pequena quantidade de alimento. Os alimentos que deixam o estômago são desviados até a primeira porção do intestino delgado.

O médico recomenda qual tipo de cirurgia de perda de peso é melhor para a pessoa.

Algumas cirurgias de perda de peso podem ser realizadas por laparoscopia. Ao invés de fazer uma incisão grande no abdômen, o médico insere um aparelho de visualização (laparoscópio) e instrumentos cirúrgicos através de pequenas incisões no abdômen. A laparoscopia é, via de regra, mais segura e a pessoa se recupera mais rapidamente que uma cirurgia normal (aberta).

Desvio de parte do trato digestivo