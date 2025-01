A tireoide é uma glândula localizada abaixo do pomo de Adão no pescoço.

A tireoide secreta os hormônios tireoidianos. Os hormônios controlam a velocidade com que as funções químicas do corpo são realizadas (a taxa metabólica). Quase todas as células do corpo precisam dos hormônios tireoidianos. Entre várias outras coisas, os hormônios tireoidianos ajudam a controlar:

A velocidade pela qual a pessoa queima calorias

A velocidade dos batimentos cardíacos

A temperatura corporal

Localizando a tireoide

O que é a tireoidite de Hashimoto? Na tireoidite de Hashimoto, o sistema imunológico ataca a tireoide por engano. Esse tipo de doença é denominado doença autoimune. A tireoide aumenta de tamanho e para de produzir a quantidade suficiente de hormônios (hipotireoidismo)

As pessoas com hipotireoidismo costumam se sentir cansadas e sentem frio facilmente

Se a pessoa tiver hipotireoidismo, ela precisará tomar comprimidos de hormônio da tireoide pelo resto da vida

O que causa a tireoidite de Hashimoto? Os médicos não sabem por que o sistema imunológico ataca a tireoide. Ela ocorre com mais frequência em mulheres na meia-idade e tende a ser hereditária. Às vezes, ela ocorre em pessoas com outras doenças autoimunes, como artrite reumatoide.

Quais são os sintomas da tireoidite de Hashimoto? No início, é possível que a pessoa não tenha nenhum sintoma ou ela pode ter: Um leve inchaço indolor e firme da tireoide

Uma sensação de que o pescoço está cheio Se a tireoide parar de produzir uma quantidade suficiente de hormônios, a pessoa terá sintomas de hipotireoidismo, como: Sensação de cansaço

Sentir frio facilmente

Inchaço dos olhos e do rosto, pálpebras caídas

Cabelo fino, áspero e seco

De que maneira o médico sabe que a pessoa tem tireoidite de Hashimoto? O médico faz: Testes sanguíneos da função tireoidiana

Às vezes, exames de sangue que verificam quanto à presença de anticorpos contra a tireoide.

Às vezes, exames de imagem da tireoide, tais como um ultrassom da tireoide