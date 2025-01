A tireoide é uma glândula localizada abaixo do pomo de Adão, na parte da frente do pescoço.

A tireoide secreta os hormônios tireoidianos. Os hormônios controlam a velocidade com que as funções químicas do corpo são realizadas (a taxa metabólica). Quase todas as células do corpo precisam dos hormônios tireoidianos. Entre várias outras coisas, os hormônios tireoidianos ajudam a controlar:

A velocidade pela qual a pessoa queima calorias

A velocidade dos batimentos cardíacos

A temperatura corporal

Localizando a tireoide

O que é o hipertireoidismo? O hipertireoidismo é quando a tireoide está excessivamente ativa e produz mais hormônio tireoidiano do que o organismo precisa. Os sintomas incluem frequência cardíaca elevada, hipertensão arterial e perda de peso

Exames de sangue podem confirmar se a pessoa tem hipertireoidismo

Em geral, os medicamentos conseguem ajudar com o hipertireoidismo

O hipertireoidismo acontece em aproximadamente uma em cada cem pessoas Uma tempestade tireoidiana é uma forma muito grave de hipertireoidismo que acontece quando a tireoide subitamente secreta uma quantidade perigosa de hormônios. Ela costuma ser desencadeada por infecção, ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, cirurgia ou estresse extremo. Ela representa uma emergência que pode ser fatal se não for tratada rapidamente.

O que causa o hipertireoidismo? As causas mais comuns incluem: Doença de Graves

Inflamação da tireoide (tireoidite)

Tumores (nódulos) na tireoide

Alguns tipos de medicamentos Na doença de Graves, o sistema imunológico ataca a tireoide por engano (uma doença autoimune). A maioria das doenças autoimunes interrompe o funcionamento das coisas. Porém, no caso da doença de Graves, o ataque pelo sistema imunológico faz com que a tireoide trabalhe mais e produza uma quantidade maior de hormônios tireoidianos. A tireoidite é causada por algumas infecções virais e outras doenças que causam a inflamação da tireoide. Os danos nas células da tireoide inflamada podem fazer com que um excesso de hormônios tireoidianos seja secretado. Os nódulos de tireoide são pequenos tumores que, muitas vezes, são causados por uma doença genética. Alguns nódulos secretam hormônios tireoidianos. O câncer da tireoide também consiste em tumores pequenos, mas eles raramente produzem hormônios tireoidianos.

Quais são os sintomas do hipertireoidismo? Os sintomas do hipertireoidismo geralmente incluem uma aceleração das funções do corpo. Assim, a pessoa pode ter: Hipertensão arterial

Frequência cardíaca acelerada e palpitações (sensação de batimentos cardíacos incomuns)

Transpiração excessiva e uma sensação de estar sempre com calor

Tremores nas mãos

Nervosismo, ansiedade e dificuldade para dormir

Perda de peso

Evacuações frequentes, às vezes com diarreia

A menstruação pode ficar irregular ou cessar Algumas doenças que causam hipertireoidismo fazem com que a tireoide fique inchada ou dolorida. É possível que os sintomas sejam menos evidentes em adultos mais velhos com hipertireoidismo. Os sintomas em adultos mais velhos podem incluir: Fraqueza

Confusão

Perda de peso

Depressão As pessoas com doença de Graves podem ter problemas nos olhos, incluindo: Olhos salientes

Olhos vermelhos

Olhos secos

Às vezes, visão embaçada ou visão dupla Tempestade tireoidiana Os sintomas de uma tempestade tireoidiana são os mesmos os do hipertireoidismo normal, porém mais graves, incluindo: Febre alta

Fraqueza extrema

Inquietação e confusão

Desmaio

Choque (uma queda perigosa da pressão arterial)

De que maneira o médico sabe que a pessoa tem hipertireoidismo? O médico faz: Testes sanguíneos da função tireoidiana

Às vezes, exames de imagem da tireoide