Os hormônios tireoidianos controlam a velocidade com que as funções químicas do corpo são realizadas (a taxa metabólica). Quase todas as células do corpo precisam dos hormônios tireoidianos. Entre várias outras coisas, os hormônios tireoidianos ajudam a controlar:

A velocidade pela qual a pessoa queima calorias

A velocidade dos batimentos cardíacos

A temperatura corporal

Existem dois hormônios tireoidianos:

T3

T4

A tireoide precisa de iodo para poder produzir os hormônios tireoidianos. As pessoas precisam apenas de uma quantidade muito pequena de iodo. Porém, se a tireoide não receber iodo, ela não consegue produzir uma quantidade suficiente de hormônios tireoidianos (um quadro clínico denominado hipotireoidismo).