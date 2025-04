A tireoide é uma glândula localizada abaixo do pomo de Adão no pescoço.

A tireoide secreta os hormônios tireoidianos. Os hormônios controlam a velocidade com que as funções químicas do corpo são realizadas (a taxa metabólica). Quase todas as células do corpo precisam dos hormônios tireoidianos. Entre várias outras coisas, os hormônios tireoidianos ajudam a controlar:

A velocidade pela qual a pessoa queima calorias

A velocidade dos batimentos cardíacos

A temperatura corporal

Localizando a tireoide

O que é o câncer da tireoide? O câncer da tireoide é câncer que ocorre na tireoide. O primeiro sinal de câncer da tireoide costuma ser um nódulo indolor no pescoço.

Há quatro tipos principais de câncer da tireoide

O câncer da tireoide ocorre com mais frequência em mulheres e em pessoas que receberam radioterapia durante a infância

O médico usa tratamentos diferentes para os diferentes tipos de câncer da tireoide

O tipo mais comum de câncer da tireoide com frequência é curável Quais são os tipos de câncer da tireoide? Existem quatro tipos de câncer da tireoide: Papilar (a forma mais comum e mais fácil de curar)

Folicular

Medular

Anaplásico (a forma mais rara e mais mortal)

O que causa o câncer da tireoide? Os médicos não sabem o que causa o câncer da tireoide. Ele ocorre com mais frequência em mulheres e em pessoas que receberam radioterapia na cabeça, no pescoço ou no tórax durante a infância. Alguns tipos menos comuns de câncer da tireoide são hereditários.

Quais são os sintomas do câncer da tireoide? O primeiro sinal de câncer da tireoide costuma ser um nódulo indolor no pescoço. Às vezes, um câncer maior pode exercer pressão no pescoço, causando: Uma sensação de que o pescoço está cheio

Rouquidão

Tosse

Dificuldade em respirar O câncer da tireoide não costuma produzir hormônios tireoidianos; assim, não é provável que a pessoa apresente sintomas de hipertireoidismo (excesso de hormônios tireoidianos).

De que maneira o médico sabe que a pessoa tem câncer da tireoide? Depois de ter encontrado um nódulo no pescoço, é possível que o médico faça: Exames de sangue para avaliar a função da tireoide

Ultrassom

Biópsia (a coleta de uma amostra do nódulo com uma agulha pequena e examinada sob um microscópio)