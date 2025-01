A hipófise é uma glândula do tamanho de uma ervilha localizada na parte inferior do cérebro. As glândulas são órgãos que produzem e liberam hormônios no sangue. Os hormônios são substâncias químicas que estimulam a ação de outras células ou tecidos. A hipófise libera vários tipos de hormônio. Cada um controla glândulas e funções corporais distintas.

Como localizar a hipófise

O que é o hipopituitarismo? Assim, hipopituitarismo é quando a hipófise não produz uma quantidade suficiente de um ou mais hormônios hipofisários. O hipopituitarismo é raro

As causas do hipopituitarismo incluem tumores na hipófise, fornecimento insuficiente de sangue para a hipófise ou determinadas doenças

Os sintomas geralmente surgem lentamente e variam dependendo de quais hormônios não estão sendo produzidos em quantidade suficiente

O médico trata a causa do hipopituitarismo e administra medicação para aumentar os níveis hormonais da pessoa

O que causa o hipopituitarismo? As causas do hipopituitarismo incluem: Um tumor cerebral na hipófise

Traumatismo craniano

Alguns tipos de cirurgia cerebral

Falta de fluxo sanguíneo para a hipófise devido a sangramento ou a um coágulo sanguíneo

Alguns tipos de tratamento médico contra o câncer ou radioterapia no cérebro para tratar um tumor cerebral

Uma doença autoimune Às vezes, existe um problema com apenas um hormônio hipofisário. Outras vezes, o problema pode ser com muitos ou todos os hormônios.

Quais são os sintomas de hipopituitarismo? Os sintomas geralmente começam aos poucos. Os sintomas dependem de quais hormônios estão faltando na pessoa. Os sintomas podem incluir: Em crianças, ausência de crescimento

Em mulheres, ausência de menstruação e secura vaginal

Em homens, diminuição dos testículos e disfunção erétil

Confusão, ganho de peso e constipação

Fraqueza, níveis baixos de glicose no sangue e sentir-se estressado

Não conseguir ter leite após ter um bebê

De que maneira o médico sabe que a pessoa tem hipopituitarismo? O médico pode suspeitar que a pessoa tem hipopituitarismo quando ela tiver problemas com outras glândulas, como a tireoide. Ele faz exames como: Exames de sangue para dosagem dos hormônios

TC (tomografia computadorizada) ou RM (ressonância magnética) do cérebro para procurar por alterações na hipófise

Às vezes, exames para analisar o fluxo de sangue para a hipófise