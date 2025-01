O gigantismo e a acromegalia são quase sempre causados por:

Um tumor não canceroso (benigno) na hipófise que faz com que ela produza um excesso de hormônio do crescimento

A hipófise é uma glândula do tamanho de uma ervilha localizada na parte inferior do cérebro. As glândulas são órgãos que produzem e liberam hormônios no sangue. Os hormônios são substâncias químicas que estimulam a ação de outras células ou tecidos. A hipófise produz vários tipos de hormônios, incluindo o hormônio do crescimento.

O excesso de hormônio do crescimento no sangue causa o crescimento dos ossos, músculos e órgãos.