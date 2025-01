A prolactina é um hormônio secretado pela hipófise que faz com que as mamas produzam leite. Normalmente, a concentração de prolactina aumenta em mulheres que acabaram de dar à luz para que elas possam amamentar. Um excesso de prolactina faz com que as mamas produzam leite mesmo que a pessoa não esteja grávida. A prolactina pode até mesmo fazer com as mamas masculinas produzam leite.

A causa mais comum de galactorreia em homens e mulheres é:

Um tumor na hipófise que faz com que a glândula produza prolactina em excesso

Outras causas de ter excesso de prolactina incluem:

Algumas medicações (alguns medicamentos anti-hipertensivos e pílulas anticoncepcionais)

Glândula tireoide hipoativa (hipotireoidismo)

Doença renal crônica

Doença hepática

Alguns tipos de câncer de pulmão

Ter um excesso de prolactina também pode afetar a função sexual e a fertilidade em homens e mulheres.