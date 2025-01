O diabetes insipidus central significa não ter uma quantidade suficiente de um hormônio denominado vasopressina. Os hormônios são substâncias químicas que estimulam a ação de outras células ou tecidos. A vasopressina é um hormônio que envia um comando para os rins produzirem menos urina, e assim o organismo retém líquido. A vasopressina é produzida na região do cérebro denominada hipotálamo, sendo depois armazenada na hipófise e liberada por ela. Tanto o hipotálamo como a hipófise estão localizados na parte inferior do cérebro.

Ter níveis baixos de vasopressina faz com que a pessoa urine bastante, o que faz com que ela sinta muita sede

O diabetes insipidus central é geralmente causado por um problema no cérebro, como tumor ou lesão, ou por cirurgia no cérebro

O médico realiza exames de urina e de sangue após a pessoa ter ficado sem beber água por aproximadamente 12 horas

Em geral, o médico trata o diabetes insipidus central com spray nasal de vasopressina

O diabetes insipidus central não é a mesma coisa que a doença comum denominada diabetes, na qual o nível de glicose no sangue é muito elevado. Essa doença relacionada ao nível de glicose no sangue é o diabetes mellitus. Além do fato de fazer com que a pessoa urine em excesso, o diabetes insipidus não tem nada a ver com o diabetes mellitus.