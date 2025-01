A hipófise é uma glândula do tamanho de uma ervilha localizada na parte inferior do cérebro. As glândulas são órgãos que produzem e liberam hormônios no sangue. Os hormônios são substâncias químicas que estimulam a ação de outras células ou tecidos. A hipófise libera vários tipos de hormônio. Cada hormônio hipofisário controla uma glândula e função corporal distinta.

Como localizar a hipófise

O que é o aumento do tamanho da hipófise? O aumento do tamanho da hipófise ocorre quando a hipófise aumenta de tamanho por algum motivo. Essa alteração de tamanho pode fazer com que a hipófise produza uma quantidade excessiva ou insuficiente de determinados hormônios. Uma hipófise aumentada também pode pressionar os nervos que conectam os olhos ao cérebro e causar problemas de visão.

O que causa o aumento do tamanho da hipófise? Causas da hipófise aumentada incluem: Um tumor da hipófise (a causa mais comum)

Hemorragia na hipófise

Sarcoidose

Outras doenças ou infecções como, por exemplo, tuberculose

Quais são os sintomas de uma hipófise aumentada? Os sintomas de uma hipófise aumentada incluem: Cefaleias

Perda de visão, geralmente em ambos os olhos e na parte superior externa do campo de visão

De que maneira o médico sabe que a hipófise está aumentada? O médico examina quanto à presença de uma hipófise aumentada por meio de: TC (tomografia computadorizada) ou RM (ressonância magnética) da cabeça

Exames de sangue de dosagem de hormônios