A pessoa que tem virilização apresenta mudanças físicas, incluindo:

Excesso de pelos no rosto e no corpo

Calvície

Acne

Voz grossa

Aumento da massa muscular

Aumento da libido

As alterações físicas em mulheres incluem:

Encolhimento do útero

Aumento do clitóris

Redução do tamanho das mamas

Interrupção da menstruação

Em crianças com virilização, o crescimento pode acontecer de modo mais rápido e antes que o normal. A virilização antes de atingir a puberdade pode causar baixa estatura na idade adulta. Os bebês do sexo feminino podem vir a ter órgãos genitais aumentados. Jovens do sexo masculino podem vir a amadurecer sexualmente com muita antecedência.