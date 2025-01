Os sintomas incluem:

Grandes quantidades de gordura abdominal e de gordura na parte superior das costas (uma “corcova”)

Rosto redondo e inchado

Pele fina que desenvolve hematomas facilmente e cicatriza lentamente

Marcas arroxeadas parecidas com estrias no tórax e na barriga

Cansar-se facilmente

Às vezes, excesso de pelos na face e no corpo

Às vezes, perda de cabelo em pessoas do sexo feminino

As crianças com síndrome de Cushing crescem lentamente e permanecem com baixa estatura.

Com o passar do tempo, se a síndrome de Cushing não for tratada, a pessoa pode ter: