Por que as pessoas com diabetes precisam tomar medicamentos?

Se a glicemia permanecer excessivamente alta por muito tempo, a pessoa terá complicações do diabetes graves. Se não for possível manter os níveis de glicose no sangue controlados apenas com o cuidado na alimentação e a prática regular de exercícios, será necessário tomar medicação. A medicação que o médico receita vai depender do tipo de diabetes que a pessoa tem e do nível de glicose no sangue da pessoa.

Às vezes, os medicamentos para diabetes fazem com que os níveis de glicose no sangue fiquem excessivamente baixos. Um nível baixo de açúcar no sangue é denominado hipoglicemia.