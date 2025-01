A hipoglicemia ocorre quando há uma redução excessiva no nível de glicose no sangue. A glicose no sangue é a principal fonte de energia do organismo; assim, um nível baixo de glicose no sangue causa problemas.

A hipoglicemia causa fome, sudorese, tremores, fraqueza e dificulta o raciocínio

Se a pessoa tiver diabetes, ela tem mais propensão a ter hipoglicemia; ela pode ocorrer se a pessoa tomar medicação em excesso, não comer o suficiente ou se exercitar em excesso

A hipoglicemia pode ser tratada ao consumir um alimento com açúcar (por exemplo, um suco ou uma bala) para aumentar o nível de glicose no sangue