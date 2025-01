O organismo controla a quantidade de glicose que sai do sangue e entra nas células com uma substância chamada:

Insulina

A insulina é um hormônio que o organismo fabrica no pâncreas. O pâncreas é um órgão no abdômen que fica atrás do estômago.

Depois de comer, o organismo absorve os alimentos e o nível de glicose no sangue aumenta. O pâncreas detecta o aumento da glicose no sangue e começa a produzir insulina. A insulina diz às células do organismo que elas precisam absorver a glicose do sangue. Quando o nível de glicose no sangue está correto, o pâncreas para de secretar insulina.