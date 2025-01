Fazer um controle rígido dos níveis de glicose no sangue diminui a chance de apresentar complicações do diabetes. Contudo, os níveis de glicose no sangue podem ficar excessivamente baixos. Um nível baixo de açúcar no sangue é denominado hipoglicemia. A glicose no sangue é a principal fonte de energia do organismo; assim, um nível baixo de glicose no sangue pode causar problemas graves:

Fome, sudorese, tremores, fraqueza e dificuldade em pensar com clareza

Desmaiar se os níveis de glicose no sangue ficarem excessivamente baixos

Às vezes, danos cerebrais se a hipoglicemia não for tratada rapidamente

A hipoglicemia representa uma emergência médica e precisa ser tratada imediatamente. Para tratar a hipoglicemia: