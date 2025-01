O organismo precisa de insulina para utilizar a glicose no sangue para obter energia. Se a pessoa não tiver uma quantidade suficiente de insulina (por exemplo, se a pessoa tiver diabetes tipo 1 sem tratamento), os níveis de glicose no sangue ficam muito altos porque o açúcar não consegue entrar nas células. Nesse caso, o organismo começa a consumir gordura para obter energia. A gordura decomposta chega ao fígado, onde é transformada em ácidos chamados cetonas. As cetonas se acumulam no sangue e na urina.

Ter níveis elevados de cetonas no sangue pode fazer com que a pessoa fique muito doente.

Se a pessoa tiver diabetes, ela estará mais propensa a ter CAD se:

Parar de tomar insulina

Parar de seguir a dieta e, com isso, fazer com que a insulina que está tomando não seja suficiente

Ficar doente e o organismo estar sob mais estresse

Fatores que frequentemente desencadeiam a CAD incluem: