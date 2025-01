Apresentar hematomas ou sangrar após uma lesão é normal.

No entanto, algumas pessoas têm distúrbios de coagulação do sangue que faz com que formem hematomas ou sangrem com facilidade, por exemplo, depois de lesões muito pequenas ou até mesmo nenhuma lesão.

O sangramento é mais comum do nariz, da boca ou do trato digestivo

O sangramento no cérebro é menos comum, mas muito perigoso

As causas comuns de hemorragia excessiva incluem doença hepática, baixa contagem de plaquetas e certos medicamentos

Menos frequentemente, um problema hemorrágico é herdado dos pais

Os médicos fazem exames de sangue para encontrar a causa do sangramento excessivo

O que causa formação fácil de hematomas e sangramento? Um coágulo sanguíneo é um grumo de material que o corpo fabrica para tampar um sangramento dos vasos sanguíneos. Os coágulos sanguíneos são formados por substâncias presentes na circulação sanguínea, incluindo: Plaquetas (partículas semelhantes a células)

Proteínas denominadas fatores de coagulação Problemas com plaquetas ou com fatores de coagulação podem impedir o sangue de coagular adequadamente. O resultado é hemorragia excessiva ou formação de hematomas. Um problema de plaquetas pode envolver: Insuficiência de plaquetas

Plaquetas em excesso

Plaquetas que não funcionam corretamente

Uso de medicamentos antiplaquetários, tais como aspirina ou AINEs (anti-inflamatórios não esteroides, tais como ibuprofeno) Certos cânceres e infecções graves podem causar problemas de plaquetas. Um problema com o fator de coagulação pode ser causado por: Insuficiência hepática, que impede que se fabriquem fatores de coagulação suficientes

Um distúrbio hereditário, como hemofilia

Falta de vitamina K, da qual o seu fígado precisa para fabricar fatores de coagulação

Tomar certos medicamentos, como afinadores de sangue

Um distúrbio que esgota os fatores de coagulação, tal como coagulação intravascular disseminada (CID) Pode-se formar hematomas com facilidade simplesmente porque os vasos sanguíneos estão mais frágeis do que o habitual (um quadro clínico chamado púrpura simples). Isso é comum e raramente é uma causa de preocupação se não houver outros sinais de excesso de sangramento.

Quais são os sintomas de um distúrbio de sangramento? Os sintomas de um distúrbio de sangramento incluem: Hemorragias nasais inexplicáveis

Sangramento contínuo após cortes pequenos, exames de sangue, cirurgia de pequeno porte ou procedimentos odontológicos, escovação ou utilização de fio dental

Marcas inexplicáveis na pele, incluindo pontos vermelhos ou roxos, hematomas e pequenos vasos sanguíneos visíveis na pele

Sangramento acima do normal ou por longo período durante a menstruação, caso se trate de uma mulher

Quando é preciso consultar um médico? O médico precisa ser consultado imediatamente se houver sangramento ou formação fácil de hematomas e qualquer um dos sinais de alerta a seguir: Não é possível estancar o sangramento

Vômito com sangue vivo ou sangue velho (partículas escuras que se parecem com borra de café)

Fezes com sangue vivo ou com uma substância negra, similar ao alcatrão

Sintomas de perda de sangue graves, como sudorese, fraqueza ou sensação de desmaio, tontura, náusea ou sede excessiva

Gravidez ou parto recente

Sinais de infecção, tais como febre, calafrios, diarreia ou sensação de desconforto geral

Sintomas no cérebro, como dor de cabeça e confusão Se não houver sinais de alerta, mas se notar sangramentos ou formação de hematomas com facilidade, você deve ligar para o seu médico.

O que acontecerá na minha consulta com o médico? Os médicos fazem perguntas sobre os sintomas e o histórico médico e realizam um exame físico. Geralmente a pessoa também precisará: Exames de sangue