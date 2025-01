Os médicos tratam a LMA com quimioterapia. A quimioterapia, muitas vezes denominada “quimio”, é a administração, pelos médicos, de um ou mais medicamentos muito fortes para matar as células do câncer. Outros tipos de medicamentos e tratamentos são usados com frequência em combinação com quimioterapia para tratar o câncer. O objetivo é a cura. Quando a pessoa está curada, não restam mais células cancerosas no corpo. Se a cura não for possível, a meta será reduzir o número de células do câncer e manter esse número reduzido pelo maior período possível.

A quimioterapia pode fazer a pessoa se sentir pior antes que ela melhore. Os medicamentos irão:

Aumentar a probabilidade de contrair infecções

Eventualmente exigir uma transfusão de sangue

Provocar vômitos, fraqueza e cansaço, ou a perda de cabelos

O tratamento de LMA passa por duas fases:

Indução

Consolidação

A indução envolve a administração de vários quimioterápicos fortes. O objetivo da indução é matar a maioria ou todas as células cancerosas (denominado remissão).

A consolidação envolve a administração dos mesmos ou de outros quimioterápicos durante alguns meses para impedir a reincidência da leucemia.

Os médicos tratam a leucemia promielocítica aguda com:

Um tipo especial de vitamina A

Medicamentos compostos de arsênico