O corpo produz plaquetas e outras células do sangue, tais como glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, na medula óssea. A medula é o material macio no centro dos ossos. As plaquetas são provenientes das mesmas células formadoras do sangue que produzem outras células sanguíneas.

Uma contagem elevada de plaquetas pode ser causada por:

Um problema com as células formadoras do sangue

Uma reação a uma doença

Às vezes, as células formadoras do sangue simplesmente fabricam plaquetas demais. Isso geralmente ocorre porque há um problema com um dos genes que controlam a fabricação de plaquetas. Esse problema geralmente ocorre aproximadamente depois dos 50 anos de idade, mas, às vezes, surge em mulheres jovens. Menos frequentemente, o problema envolve genes que também controlam outras células sanguíneas. Isso pode resultar em um distúrbio sanguíneo mais grave.

Muitas vezes, a contagem elevada de plaquetas é a reação a uma doença, como certos cânceres, infecções ou problemas no sistema imunológico.