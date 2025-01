Há vários tipos de células sanguíneas:

Os glóbulos vermelhos transportam oxigênio

Os glóbulos brancos combatem infecções

As plaquetas ajudam o sangue a coagular quando sangramos

As células plasmáticas são um tipo especial de glóbulos brancos. As células plasmáticas produzem anticorpos. Anticorpos são proteínas que fazem parte das defesas naturais do corpo contra infecções e câncer. Os anticorpos encontram e atacam células estranhas.

A medula óssea está localizada no centro dos ossos. A maior parte das células no sangue é produzida na medula óssea. Todas as diferentes células sanguíneas desenvolvem-se a partir do que se denomina célula-tronco.

O que é mieloma múltiplo? Mieloma múltiplo é um câncer das células plasmáticas. Uma das células plasmáticas se multiplica sem controle na medula óssea e produz muitas cópias de si mesma. O mieloma múltiplo frequentemente causa dor óssea, fraturas e insuficiência renal

A idade média de pessoas com mieloma múltiplo é de aproximadamente 65 anos

Para diagnosticar mieloma múltiplo, os médicos fazem exames de sangue e de urina e uma biópsia de medula óssea (retirada de uma amostra da medula óssea para examinar ao microscópio)

Os médicos geralmente tratam o câncer com quimioterapia, corticosteroides e, às vezes, um transplante de células-tronco Como o mieloma múltiplo causa problemas? As células plasmáticas cancerosas: Invadem os ossos saudáveis próximos

Substituem as células normais na medula óssea

Produzem uma grande quantidade de um tipo de anticorpo A invasão óssea causa dor nos ossos e os torna mais propensos a fraturas. Quando as células anormais invadem a medula óssea, não são produzidas células sanguíneas normais em número suficiente. Sem uma quantidade suficiente de glóbulos vermelhos, surge a anemia (baixo número de células sanguíneas). Sem uma quantidade suficiente de glóbulos brancos saudáveis, corre-se o risco de contrair infecções. Sem uma quantidade suficiente de plaquetas, pode-se ter sangramento excessivo. Os anticorpos adicionais produzidos por células plasmáticas cancerosas são anormais e não ajudam a proteger contra infecções. No entanto, eles podem obstruir os rins e causar insuficiência renal.

O que causa mieloma múltiplo? Os médicos não sabem o que causa mieloma múltiplo, mas eles acreditam que ele possa: Ser um mal de família

Ocorrer às vezes pela proximidade a muita radiação ou a alguns tipos de produtos químicos

Quais são os sintomas de mieloma múltiplo? O sintoma mais comum é: Dor nos ossos, geralmente nos quadris, na coluna, nas costelas e no crânio A pessoa pode apresentar outros sintomas resultantes de complicações: Cansaço e fraqueza devido à anemia (baixo número de células sanguíneas)

Infecções que causam febre e calafrios

Formação incomum de hematomas e sangramento devido a problemas de coagulação do sangue

Como os médicos sabem se eu tenho mieloma múltiplo? O médico faz: Exames de sangue para medir os diferentes tipos de células do sangue e os anticorpos

Exames de urina para medir anticorpos e outras proteínas produzidas pelo mieloma

Radiografias de quaisquer ossos que doem Se esses exames indicarem que você pode ter mieloma múltiplo, os médicos farão: Biópsia da medula óssea (retirada de uma amostra da medula óssea para examinar ao microscópio)

Radiografias de todos os ossos do corpo (esqueleto) para verificar quais foram afetados pelo mieloma