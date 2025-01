O sangue é o serviço de entrega do corpo. O sangue:

Transporta oxigênio, água e nutrientes para todos os tecidos do corpo

Coleta produtos residuais dos tecidos e os leva para serem removidos

Transporta células e proteínas que ajudam a defender o corpo contra substâncias estranhas

Todas as células do corpo precisam de oxigênio e água para viver. As células também precisam de nutrientes, como açúcar, proteínas e gorduras. O sangue coleta oxigênio nos pulmões, e água e nutrientes do estômago e intestino.

As células geram produtos residuais ao processar nutrientes. O oxigênio e os nutrientes se transformam em dióxido de carbono e produtos químicos residuais que se tornam parte da urina. O sangue transporta o dióxido de carbono para os pulmões, onde é exalado. Os produtos residuais são transportados para os rins, onde são filtrados do sangue para a urina. O sangue transporta outros produtos residuais para o fígado, para processamento adicional e remoção.

O sistema imunológico é o sistema de defesa do corpo contra invasores, como germes e células cancerosas. O sangue transporta as células e proteínas especiais do sistema imunológico para os locais onde são necessárias.